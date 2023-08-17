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В Чистополе погиб 16-летний водитель мопеда, который не пропустил Mercedes
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Сегодня в Чистополе произошло смертельное ДТП с участием мопеда.
Как сообщают в Госавтоинспекции Татарстана, 16-летний водитель мопеда, не имея водительского удостоверения, не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Mercedes.
В результате ДТП водитель мопеда с тяжелыми травмами был доставлен в больницу, где позже скончался.
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