В Чистополе погиб 16-летний водитель мопеда, который не пропустил Mercedes

Фото: Госавтоинспекция Татарстана

Сегодня в Чистополе произошло смертельное ДТП с участием мопеда.

Как сообщают в Госавтоинспекции Татарстана, 16-летний водитель мопеда, не имея водительского удостоверения, не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Mercedes.

В результате ДТП водитель мопеда с тяжелыми травмами был доставлен в больницу, где позже скончался.