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Происшествия 17 августа 2023 17:34

В Чистополе погиб 16-летний водитель мопеда, который не пропустил Mercedes

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Фото: Госавтоинспекция Татарстана

Сегодня в Чистополе произошло смертельное ДТП с участием мопеда.

Как сообщают в Госавтоинспекции Татарстана, 16-летний водитель мопеда, не имея водительского удостоверения, не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Mercedes.

В результате ДТП водитель мопеда с тяжелыми травмами был доставлен в больницу, где позже скончался.

Фото: Гасавтоинспекция Татарстана

#ДТП жертвы
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