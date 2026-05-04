В Чистополе по нацпроекту отремонтируют мост через реку Ржавец

Фото: пресс-служба Миндортранса РТ

В Чистополе строители начали ремонт моста через реку Ржавец на улице Красноармейской протяженностью более 78 метров. Работы проводятся по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Мостовики отремонтируют опоры и ригели, балки пролетного строения, проведут устройство плит пролетного строения, мостового полотна, организованного водоотвода на мосту, а также укрепят конусы, обустроят прилегающую территорию», – отметили в министерстве.

Дорожное движение сейчас организовано по существующему объездному пути. Созданы технологические проезды и строительные площадки со съездами. Кроме того, выполнены работы по демонтажу конструкций существующего моста.

Строительно-монтажные работы планируется завершить в конце ноября следующего года.

«Приведение мостов в нормативное состояние является одной из целей национального проекта „Инфраструктура для жизни“, так как их состояние напрямую влияет на бесперебойное и безопасное движение для всех участников дорожного движения, а также на доступность социальных объектов», – отметил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Ранис Файзуллин.

Всего в этом году по нацпроекту планируется отремонтировать десять искусственных сооружений, на восьми из них работы начались в прошлом году.