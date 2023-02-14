В Чистополе план по созданию новых рабочих мест за счет ТОСЭР выполнен на 90%

В Чистопольском районе Татарстана сегодня состоялась отчетная сессия муниципального Совета. Участие в заседании, прошедшем в КЦ «Чистай», принял и. о. Премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Валовой территориальный продукт в 2022 году, по имеющимся оценкам, достиг 37,9 млрд рублей, увеличившись на 26,7% в годовом выражении. Инвестиции в экономику района составили, по предварительным данным, 4,1 млрд рублей. Отгружено продукции на 33 млрд рублей, рост составил 54,6%. Индекс промышленного производства равняется 111%, рассказал глава муниципалитета Дмитрий Иванов в своем докладе.

По словам руководителя района, увеличили темпы роста и расширили номенклатуру изделий промышленные предприятия района: компании «Новые технологии» и «КамЛит», Чистопольский филиал Зеленодольского молочноперерабатывающего завода, Научно-технический центр «Восток», фирма «Бетар», обувная компания «Барс» и другие.

Чиновник отдельно остановился на реализации республиканских и федеральных программ. Он упомянул, что в сельских поселениях реализуется программа обеспечения чистой водой: завершено строительство сетей водоснабжения в шести селах, запланированы работы второй очереди в еще шести поселках. Открыт ФАП в Нижне-Кондратинском сельском поселении, в 2023 году будет построен ФАП в поселке Юлдуз.

По программе «Комплексное развитие сельских территорий» в деревнях Татарский Сарсаз и Чистопольский Выселки обустроены пешеходные коммуникации, дорожно-уличные и дворовые проезды, аллеи и велодорожки. В текущем году будут проведены работы в Каргалях и Кубассах.

За год заасфальтировано и защебенено 10,8 километра дорог. В сельских поселениях реконструированы сети освещения, приведены в порядок автодороги Чистополь — Нижнекамск и Чистополь — Альметьевск.

Иванов также напомнил, что с 2018 года Чистополь носит статус ТОСЭР, благодаря чему удалось нарастить промпотенциал. «Резидентами ТОСЭР стали 25 предприятий, которые создали 1309 рабочих мест. План по созданию новых рабочих мест выполнен на 90% — это один из важных показателей для развития моногорода, в 2023 году планируем выполнить на 100% за счет привлечения новых резидентов и расширения действующих проектов», — подчеркнул он.

Рустам Нигматуллин в своем выступлении заметил, что по объему ВТП Чистопольский район за 2022 год находится на 17-м месте среди муниципалитетов республики. В структуре ВТП района более 35% приходится на промышленные предприятия. В основном они занимаются машиностроением и металлообработкой, а также пищевым производством.

Нигматуллин сообщил, что сегодня до заседания Совета посетил компанию «Бетар», где ознакомился с высокотехнологичным производством, в том числе с проектом в области станкостроения (на предприятии он побывал в цехе производства изделий из пластмасс, центре производства инструмента, центре разработки и производства оборудования, и главном корпусе — цехе сборки измерительных приборов). «Сегодня развитие собственного станкостроения актуально как никогда», — констатировал и. о. Премьер-министра РТ.

Говоря об АПК района, он отметил, что его валовая продукция в районе выросла на 35% в 2022 году по сравнению с результатами 2021 года. По валовому объему урожая Чистопольский район находится на 4-м месте в республике. Впрочем, несмотря на успехи в земледелии, в итоговом рейтинге эффективности сельского хозяйства за 2022 год муниципалитет остался на 26-м месте. Среди основных причин — низкие результаты в животноводстве, пояснил Нигматуллин.

При этом в рейтинге по малым формам хозяйствования Чистопольский район значительно улучшил свои позиции и по итогам 2022 года занял 8-е место. В целом доля малого и среднего бизнеса в экономике муниципального образования превышает 29%, это 20-е место среди районов РТ.

Одна из главных задач сегодня — обеспечение достижение ключевых показателей ТОСЭР, оказание максимального содействия резидентам в реализации их инвестиционных проектов, добавил Рустам Нигматуллин. Кроме того, хорошим подспорьем для развития предпринимательства он назвал сферу туризма. В прошлом году Чистополь посетили свыше 80 тыс. туристов.

В завершение выступления и. о. Премьер-министра Татарстана от имени Правительства республики поблагодарил чистопольцев за усердный труд и активное участие в общественной жизни, после чего вручил государственные награды РТ.