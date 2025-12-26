news_header_top
Общество 26 декабря 2025 15:19

В Чистополе открылся высокотехнологичный сосудистый центр

Фото: Минздрав РТ

В Чистопольской центральной районной больнице открылся новый центр чрескожных коронарных вмешательств. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения РТ.

В центре будут доступны малоинвазивные операции в лечении широкого спектра сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркт миокарда, ишемический инсульт, хроническую ишемическую болезнь сердца.

Центр сделает специализированную медицинскую помощь для жителей Чистопольского района и близлежащих территорий более доступной. Сократится время доставки пациентов с острыми сердечно-сосудистыми состояниями в медицинский центр. Раньше их приходилось на протяжении несколько часов везти в Казань из районов.

«Это долгожданное событие. Первый пациент центра прошел диагностические исследования. Это прекрасный подарок в преддверии Нового года от Раиса Татарстана. Дооснащение центра проводилась за счет республиканского бюджета», – отметил министр здравоохранения РТ Альмир Абашев.

Фото: © Минздрав РТ

Центр оснащен современным оборудованием, что позволит проводить широкий спектр диагностических и лечебных процедур на уровне мировых стандартов.

Проект реализуется благодаря программе «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», которая успешно реализуется в Республике Татарстан при активной поддержке Раиса Республики. Программа направлена на снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, которые в настоящее время являются одной из главных причин смертности населения.

