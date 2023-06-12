В Чистополе открыли памятник генерал-полковнику Игорю Груднову

Фото: пресс-служба Минкультуры РТ

В Чистополе увековечили память местного уроженца — генерал-полковника Игоря Груднова, дослужившегося до поста командующего Восточным округом войск национальной гвардии РФ и удостоенного звания Героя России за участие во второй чеченской кампании. Памятник установлен в районе Мельничной площади, пишут «Чистопольские известия».

В церемонии открытия памятника приняли участие глава Чистопольского района Дмитрий Иванов и врио командующего Приволжским округом войск национальной гвардии РФ генерал-лейтенант Сергей Просяник. Специально прибыли из Хабаровского и Краснодарского краев вдова и сестры Игоря Груднова, отмечает пресс-служба муниципалитета.

Почетными гостями мероприятия также первый вице-премьер Татарстана Рустам Нигматуллин, заместитель командующего Приволжским округом Росгвардии по военно-политической работе генерал-майор Алияр Абдуллаев, начальник территориального Управления Росгвардии генерал-майор полиции Рустем Гумеров и военный прокурор Казанского гарнизона подполковник юстиции Мунко Цыренов.

«Сегодня для нас двойной праздник, в День России мы открываем памятник Герою России, генерал-полковнику Игорю Сергеевичу Груднову. Мы гордимся своим земляком, память о нем навсегда сохранится в наших сердцах!» — заявил глава района, приветствуя собравшихся.

На открытие памятника пришли ветераны внутренних войск и войск Росгвардии, вдова погибшего при исполнении служебных обязанностей сержанта милиции местного отдела вневедомственной охраны, автор памятника — скульптор, член Российского и Московского союзов художников Алексей Щитов, местные росгвардейцы и ученики кадетской школы-интерната имени Героя Советского Союза С. Е. Кузьмина.

Фото: пресс-служба Минкультуры РТ

Увековечить память генерала решила специальная республиканская межведомственная комиссия в начале этого года. Монумент представляет собой бронзовую фигуру героя, установленную на постаменте.

Военнослужащие Росгвардии торжественно вынесли флаг и знамя Приволжского округа войск национальной гвардии РФ. Собравшиеся возложили к монументу памятные гирлянды и цветы. Во время мероприятия играл военный оркестр казанского полка Росгвардии под управлением заслуженного артиста РТ майора Вадима Кравчука.

Вдова генерал-полковника Светлана Груднова выразила огромную благодарность всем, чья бескорыстная помощь и активная гражданская позиция способствовали сохранению памяти о ее супруге.

Игорь Сергеевич Груднов родился 2 декабря 1958 года в городе Чистополе Татарской АССР. В 1980-м с золотой медалью окончил Орджоникидзевское высшее военное командное Краснознаменное училище имени С. М. Кирова МВД СССР, в 1989-м — Военную академию имени М. В. Фрунзе, а в 2004-м — Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ.



С октября 1999 года был начальником штаба, затем командующим группировкой «Север» на территории Чечни. Участвовал в руководстве боевыми действиями по взятию Галашек, Аршты и Бамута. Во время штурма Грозного 3 февраля 2000 года группировка «Север» вышла в центр города и соединилась с войсками других группировок. Бывший на тот момент полковником Груднов был удостоен звания Героя Российской Федерации.



Скоропостижно скончался 11 октября 2018 года, похоронен в Ростове-на-Дону. Последним занимаемым им постом была (с 2016 года) должность командующего Восточным округом войск национальной гвардии РФ. Его имя присвоено военно-транспортному самолету Ил-76МД Росгвардии.