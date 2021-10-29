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Ру Тат
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Происшествия
29 октября 2021  17:09
Павел Климчак

В Чистополе осудили молодого человека за ложные сообщения о поджоге школы в соцсетях

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В мае этого года 22-летний житель Чистополя разместил в соцсетях несколько сообщений о том, что он якобы готовит поджог и взрыв газа в нескольких домах, в том числе в одной из городских школ.

Возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложные сведения о готовящемся поджоге, взрыве». По делу работали оперативники УФСБ по РТ. Стражи порядка задержали молодого человека.

Как стало известно ИА «Татар-информ», суд отправил его на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь.

#Чистополь #заведомо ложное сообщение о теракте
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