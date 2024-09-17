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В Чистополе оштрафовали предпринимателя, который выдавал займы под видом комиссионки
40-летний предприниматель из Чистополя выдавал потребительские займы гражданам под видом комиссионного магазина.
Работники заключали договоры комиссии, по условиям которых клиентам выдавались деньги при передаче ими какого-либо своего имущества. По закону, выдавать займы могут только кредитные или некредитные финансовые организации.
В пресс-службе Прокуратуры РТ сообщили, что было возбуждено административное дело об осуществлении незаконной деятельности по предоставлению потребительских кредитов. Виновному назначили штраф.
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