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Происшествия 14 марта 2024 15:17

В Чистополе организации погасили 12 млн долга по налогам после вмешательства прокуратуры

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По требованию Чистопольской городской прокуратуры руководители предприятий погасили задолженность по налогам на сумму более 12 млн рублей. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры республики.

Отмечается, что надзорное ведомство провело заседание, в котором приняли участие руководители девяти предприятий. По результатам проведенного заслушивания четырьмя организациями налоговая задолженность на сумму более 12 млн рублей погашена.

Руководителям остальных предприятий внесены представления с требованием погасить образовавшуюся задолженность. Дело находится на контроле городской прокуратуры.

#долги по налогам #Прокуратура
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