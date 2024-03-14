В Чистополе организации погасили 12 млн долга по налогам после вмешательства прокуратуры

По требованию Чистопольской городской прокуратуры руководители предприятий погасили задолженность по налогам на сумму более 12 млн рублей. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры республики.

Отмечается, что надзорное ведомство провело заседание, в котором приняли участие руководители девяти предприятий. По результатам проведенного заслушивания четырьмя организациями налоговая задолженность на сумму более 12 млн рублей погашена.

Руководителям остальных предприятий внесены представления с требованием погасить образовавшуюся задолженность. Дело находится на контроле городской прокуратуры.