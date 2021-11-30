В Чистополе обсуждают закрытие девяти школ на карантин из-за ОРВИ у детей

В Чистопольском районе Татарстана наблюдается серьезный подъем заболеваемости ОРВИ среди детей. Об этом со ссылкой на руководителя территориального отдела Роспотребнадзора Флюру Хайруллину сообщает «Чистополь-информ».

«Заболеваемость в четыре раза выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Было закрыто на карантин 42 класса в восьми школах, однако ситуация только ухудшается», — отметила представить санитарного ведомства.

Руководитель территориального отдела Роспотребнадзора обратилась к главе Чистопольского района Дмитрию Иванову с предложением рассмотреть вопрос о закрытии на карантин девяти школ, где количество отсутствующих по причине ОРВИ учащихся составляет от 23% до 53%.

Сегодня руководитель района провел совещание оперативного штаба с участием Роспотребнадзора, главы управления образования и представителей других заинтересованных служб.