В Чистополе обсудили, какая социальная работа ведется в приходах Татарстанской митрополии

7 декабря в Чистополе прошло заседание коллегии отделов Татарстанской митрополии по социальному служению. Его возглавили председатели соцотдела Казанской епархии иерей Сергий Петров и отдела по противодействию наркомании и алкоголизму иеромонах Вячеслав (Шапоров).

Цель мероприятия – активизация социальной работы, обмен опытом и консультирование соцработников. Участники заседания обсудили социальную деятельность Татарстанской митрополии и сотрудничество епархиальных социальных отдел.

Так, иерей Сергий Петров рассказал о реализуемых соцпроектах в Казанской епархии. Священник отметил, что епархиальный отдел уделяет большое внимание интеграции глухих людей в приходскую жизнь и помощи бездомным в крупных городах. Он сообщил, что в настоящее время Сергиевский храм Казани, при котором уже несколько лет действуют община верующих с нарушениями слуха, занимается реализацией образовательного проекта для глухих «Образование, благополучие, жизнь».

«Наш приход работает с глухими и слабослышащими людьми. Мы еженедельно знакомим их с историей Церкви. Кроме того, сейчас продолжается реализация проекта „Хоккей для глухих“, получившего поддержку Фонда президентских грантов. Цели проекта — популяризация здорового образа жизни, реабилитация и абилитация людей с ограниченными возможностями здоровья, их социализация и вовлечение в спортивную жизнь города и республики», – рассказывает отец Сергий.

После этого священнослужитель предложил провести совместные мероприятия и обучающие семинары для участников грантовых конкурсов. Затем иеромонах Вячеслав (Шапоров) рассказал о трезвеннической работе в епархиях. По его словам, у Татарстанской митрополии большой опыт в этой сфере.

«Общества трезвости имеются во многих приходах. Послушания и молитвы помогают людям избавляться от пагубных зависимостей», – сообщил он.

После этого руководители соцотделов Чистопольской и Альметьевской епархии и их помощники рассказали о социальных проектах, реализуемых сейчас в благочиниях.