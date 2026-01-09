news_header_top
Происшествия 9 января 2026 15:17

В Чистополе непотушенная сигарета стала причиной пожара в двухэтажном доме

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В Чистополе пожарные спасли 72‑летнего мужчину. Возгорание произошло в доме №17 на улице Студенческой, в квартире на первом этаже двухэтажного многоквартирного дома.

Как сообщили в ГУ МЧС России по РТ, ‎прибывшие пожарные с помощью дыхательной маски спасли из горящего помещения хозяина квартиры. Медицинская помощь мужчине не потребовалась.

Площадь пожара составила около одного квадратного метра. Причиной возгорания стала неосторожность при курении.

#Чистополь #пожар
