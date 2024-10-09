В Чистополе наказали водителя, по вине которого из салона автомобиля выпал ребенок

В Чистополе составлены протоколы в отношении водителя, из салона автомобиля которого выпал ребенок. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Инцидент заинтересовал сотрудников надзорного ведомства после публикации видео в соцсетях. Из-за отсутствия сообщений о происшествии в больницу и в полицию района, Чистопольский городской прокурор поручил сотрудникам Госавтоинспекции установить владельца автомобиля по камерам видеонаблюдения и привлечь его к ответственности.

Выяснилось, что отец 12-летней девочки начал опасный маневр, не убедившись, что ребенок пристегнут ремнем безопасности. В результате девочка выпала из автомобиля.