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В Чистополе наказали водителя, по вине которого из салона автомобиля выпал ребенок
В Чистополе составлены протоколы в отношении водителя, из салона автомобиля которого выпал ребенок. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.
Инцидент заинтересовал сотрудников надзорного ведомства после публикации видео в соцсетях. Из-за отсутствия сообщений о происшествии в больницу и в полицию района, Чистопольский городской прокурор поручил сотрудникам Госавтоинспекции установить владельца автомобиля по камерам видеонаблюдения и привлечь его к ответственности.
Выяснилось, что отец 12-летней девочки начал опасный маневр, не убедившись, что ребенок пристегнут ремнем безопасности. В результате девочка выпала из автомобиля.
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