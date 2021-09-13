В Чистополе на средства гранта построят вторую очередь набережной на реке Каме

В этом году Чистополь во второй раз одержал победу во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Призовые деньги — 50 млн рублей — будут направлены на вторую очередь строительства набережной. Об этом членам Комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию рассказал глава Чистопольского района Дмитрий Иванов.

«Набережная у нас очень протяженная. Сегодня разрабатывается проект пристани, он уже близится к завершению», — сообщил он и выразил уверенность, что набережная станет одной из красивейших в Татарстане.

В 2018 году Чистополь уже получал грант за победу в конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Тогда средства были направлены на благоустройство центрального бульвара, который сегодня в рамках выездного заседания посетил Комитет Госсовета РТ.

Фото: © Дарья Сайфиева

Долгое время бульвар на улице Карла Маркса, который когда-то являлся одной из главных достопримечательностей исторического центра Чистополя, пустовал. Однако благодаря проекту благоустройства городской среды удалось связать его со всеми главными объектами Чистополя (в том числе парками и скверами), проложив новый туристический маршрут. Первым благоустроенным объектом стал Скарятинский сад, который и сегодня является одним из самых востребованных мест как для местных жителей, так и для туристов.

Сегодня все 20 памятников истории и культуры, находящиеся под охраной Правительства РФ, обновлены и связаны с бульваром.

«Мы решали основную задачу, чтобы комфортная городская среда была сопряжена с историческими объектами», — поделился главный архитектор Чистополя Андрей Шумилов.

Фото: © Дарья Сайфиева

Он отметил, что работа по объединению всех достопримечательностей в единое целое продолжается и сегодня. Так, в долгосрочных планах — проложить туристический маршрут до будущей городской набережной на реке Каме, строительство которой, напомним, продолжится в 2022 году.

За последние три года 26 проектов из Республики Татарстан получили гранты на общую сумму более 1,6 млрд рублей.

Подробнее о том, как проект городской набережной изменит облик Чистополя, — в материале ИА «Татар-информ».