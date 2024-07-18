В Чистополе на реке Кама утонул мужчина, отправившийся плавать в необорудованном месте

В Чистополе произошел несчастный случай на воде. Недалеко от улицы Галактионова в реке Кама утонул 47-летний мужчина, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Тело погибшего было обнаружено водолазами поисково-спасательного отряда на значительном расстоянии от берега, на глубине 6 метров.

Предварительные данные указывают на то, что мужчина купался в неприспособленном для этого месте. Трагедия могла произойти из-за внезапных судорог или спазмов, вызванных резким перепадом температур между воздухом и водой. Эти физиологические реакции часто становятся причиной гибели людей на воде.