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В Чистополе на реке Кама утонул мужчина, отправившийся плавать в необорудованном месте
В Чистополе произошел несчастный случай на воде. Недалеко от улицы Галактионова в реке Кама утонул 47-летний мужчина, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Тело погибшего было обнаружено водолазами поисково-спасательного отряда на значительном расстоянии от берега, на глубине 6 метров.
Предварительные данные указывают на то, что мужчина купался в неприспособленном для этого месте. Трагедия могла произойти из-за внезапных судорог или спазмов, вызванных резким перепадом температур между воздухом и водой. Эти физиологические реакции часто становятся причиной гибели людей на воде.
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