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В Чистополе на пожаре из-за непотушенной сигареты удалось спасти мужчину
В Чистополе на пожаре удалось спасти 49-летнего мужчину.
Пожар произошёл в четырёхкомнатной квартире на пятом этаже пятиэтажного дома на улице Энгельса.
Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, из квартиры шел густой дым и горели вещи.
Пожарные нашли хозяина квартиры без сознания на кухонном полу. Мужчину спасли при помощи маски. С диагнозом «отравление продуктами горения» его госпитализировали.
Причиной пожара стала непотушенная сигарета.
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