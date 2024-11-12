news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 12 ноября 2024 09:12

В Чистополе на пожаре из-за непотушенной сигареты удалось спасти мужчину

Скопировать ссылку
В Чистополе на пожаре из-за непотушенной сигареты удалось спасти мужчину
Фото: ГУ МЧС России по РТ

В Чистополе на пожаре удалось спасти 49-летнего мужчину.

Пожар произошёл в четырёхкомнатной квартире на пятом этаже пятиэтажного дома на улице Энгельса.

Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, из квартиры шел густой дым и горели вещи.

Пожарные нашли хозяина квартиры без сознания на кухонном полу. Мужчину спасли при помощи маски. С диагнозом «отравление продуктами горения» его госпитализировали.

Причиной пожара стала непотушенная сигарета.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100