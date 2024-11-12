В Чистополе на пожаре из-за непотушенной сигареты удалось спасти мужчину

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В Чистополе на пожаре удалось спасти 49-летнего мужчину.



Пожар произошёл в четырёхкомнатной квартире на пятом этаже пятиэтажного дома на улице Энгельса.



Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, из квартиры шел густой дым и горели вещи.



Пожарные нашли хозяина квартиры без сознания на кухонном полу. Мужчину спасли при помощи маски. С диагнозом «отравление продуктами горения» его госпитализировали.



Причиной пожара стала непотушенная сигарета.