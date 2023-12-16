В Чистополе на мосту лоб в лоб столкнулись две легковушки, пострадал один из водителей

В Чистополе произошло ДТП с пострадавшим. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы аварии.

Лобовое столкновение отечественных автомобилей произошло на мосту на Молодежной улице. Обе «Лады» получили серьезные повреждения.

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В результате аварии пострадал один из водителей.