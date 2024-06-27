В Чистополе ликвидировали последствия разлива битума

В Чистополе экологи совместно с прокуратурой города обследовали участок, где, по информации из соцсетей, произошел разлив битума.

Как сообщают в пресс-службе Минэкологии РТ, загрязненный участок убран. Следов остатков битума не наблюдается. Имеются следы грузового автотранспорта и погрузчика.

«Земля находится в муниципальной собственности. Территория приведена в надлежащие состояние», – указали в министерстве.