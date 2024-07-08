В Чистополе капитально отремонтируют досуговый центр, школу и детсад

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

В Чистополе проводится капитальный ремонт культурно-досугового центра «Восток», средней школы №16 и детского сада №25 «Йолдызкай». Ход работ проинспектировал партийный десант «Единой России» под руководством секретаря Чистопольского местного отделения и главы Чистопольского района Татарстана Дмитрия Иванова, сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

Здание КДЦ «Восток» возвели в 1959 году. Выдержанное в стиле постсталинского ампира строение давно обветшало, последний раз его ремонтировали двадцать лет назад.

Более чем за 158 млн рублей здесь поменяют кровлю и приведут в порядок фасад. Также в планах — монтаж электрического, сантехнического оборудования и вентиляции, установка систем видеонаблюдения и пожаротушения, обновление интерьера. Реализация проекта предусмотрена народной программой «Единой России».

В КДЦ «Восток» занимаются различные самодеятельные ансамбли, а также 37 кружков и секций, объединяющих свыше 670 человек. Двенадцать коллективов удостоились звания народных. Сотрудники центра проводят все массовые праздники Чистополя.

В детсаду №25 капремонт проводится в рамках национального проекта «Образование» и народной программы партии. Сметная стоимость работ превышает 23 млн рублей. Необходимо отремонтировать электросети, смонтировать кровлю, системы вентиляции и охранно-пожарной сигнализации, установить камеры видеонаблюдения, заменить двери и окна. Территорию у здания ждет благоустройство.

Детский сад, предназначенный для воспитанников в возрасте от полутора до семи лет, работает с 21 февраля 1974 года. Сегодня его посещают 56 детей, тут трудятся семь педагогов. Имеются три групповые комнаты, уголки для поликультурного образования, зона изучения Правил дорожного движения и так далее. Также есть собственная столовая и медицинский кабинет. Последний текущий ремонт проводился в 2015 году. Тогда рабочие установили стеклопакеты, обновили напольное покрытие и интерьер столовой.

В средней школе №16 учатся в две смены 670 детей и работает 41 педагог. Капитальный ремонт построенного в 1960 году здания организован в рамках государственной программы «Развитие образования». Сметная стоимость работ составляет более 128 млн рублей. Проект предусматривает монтаж отопления и электроснабжения, обновление крыши и фасада, установку охранно-пожарной сигнализации и внутреннюю отделку помещений. Ремонт учреждения образования включен в народную программу «Единой России».

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.