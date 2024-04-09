В Чистополе из-за закрытия речного порта в 2023 году снизился туристический поток

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В прошлом году в Чистополе снизилось посещение музеев туристами из-за временного закрытия речного порта. На его территории ведется строительство новой пристани и причальной стенки. Об этом стало известно на заседании Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству.

«В отчете Кабинета Министров РТ увидела снижение посещения музеев Чистополя на 57%. Есть отметка, что это связано с речным портом. Но так ли это? Мы видим наши объекты, которые находятся в плачевном состоянии. Как будете отрабатывать привлечение туристов в Чистопольский район?» – поинтересовалась депутат Людмила Рыбакова у председателя Госкомитета РТ по туризму Сергея Иванова.

Руководитель ведомства подтвердил, что в прошлом году было несущественное снижение турпотока из-за закрытия речного порта – Чистополь не принял ни одного теплохода. «Но отсутствие теплоходов не должно так сильно влиять в целом на туристический поток», – заметил он.

Иванов сообщил, что в конце апреля – начале мая госкомитет проведет с туроператорами и экспертами стратегическую сессию по созданию интересного турпродукта. «Наследие в Чистополе огромное, да, есть вопросы по реставрации. Но мы видим, что основная задача – формирование профессиональной команды, создание интересного туристического продукта и продвижение внутри республики», – подчеркнул он.

Спикер добавил, что также планируется развивать туризм в Арском и Сабинском районах. Кроме того, будут развиваться действующие туристические локации в Камско-Устьинском и Мамадышском районах.

«По Арскому району хотим оживить турпродукт, чтобы был не только музей Тукая, резиденция Кыш Бабая, “Лес чудес”, а чтобы туризм был круглогодичным», – рассказал он.