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19 октября 2021  19:08

В Чистополе граждане Узбекистана досрочно проголосовали на выборах Президента страны

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Живущие в Чистопольском районе Татарстана граждане Узбекистана досрочно проголосовали на выборах Президента своей страны. Избирательный участок разместился в Молодежном центре Чистополя, пишут «Чистопольские известия».

На пункте для голосования были предусмотрены все меры для борьбы с распространением коронавируса. Входящим измеряли температуру и обрабатывали руки антисептиком. При необходимости — выдавали одноразовые маски и перчатки, шариковые ручки. На полу присутствовала разметка для социального дистанцирования, отмечает издание.

Проголосовать сюда пришли не только узбекистанцы, живущие в самом городе, но и специально приехавшие из окрестных сел и деревень. По словам наблюдателей, голосование на участке проходило без нарушений.

 

Фото: © «Чистопольские известия»

В частности, проживающая в Чистополе Равшаной Ниязметова пришла на выборы вместе с дочерью и внучкой. По ее словам, принять участие в голосовании для нее очень важно, потому что свою родину она очень любит.  

«В Чистополе я живу 25 лет, очень рада, что могу выполнить свой гражданский долг, не выезжая из города. Рада была встретить здесь своих земляков, пообщаться с ними. Сегодня совместили приятное с полезным», — подчеркнула гражданка Узбекистана.

В выборах Президента Узбекистана принимают участие кандидаты от всех пяти зарегистрированных в этом государстве партий. Для решивших не голосовать досрочно, в воскресенье, 24 октября, пройдет основной день голосования. В том числе отдать свои голоса можно будет в Генеральном консульстве центральноазиатской страны в Казани.

#Президент Узбекистана
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