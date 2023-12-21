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В Чистополе готов к заселению новый соципотечный дом
В Чистополе новый жилой дом № 18 по ул. Шамсутдинова получил заключение о соответствии требованиям проектной документации. Об этом сообщает пресс-служба Инспекции государственного строительного надзора РТ.
В доме с наружными инженерными сетями всего 5 этажей. Из 50 квартир с лоджиями 40 однокомнатные, 10 двухкомнатные.
Застройщиком является Государственный жилищный фонд при Раисе РТ. Технический заказчик — Главное инвестиционно-строительное управление РТ.
Новый объект жилищного строительства возведен в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», который реализуется в стране с 2019 года по инициативе Президента Владимира Путина, и предназначен для участников государственной программы «Социальная ипотека».
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