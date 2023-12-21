В Чистополе готов к заселению новый соципотечный дом

Фото: пресс-служба Инспекции госстройнадзора РТ

В Чистополе новый жилой дом № 18 по ул. Шамсутдинова получил заключение о соответствии требованиям проектной документации. Об этом сообщает пресс-служба Инспекции государственного строительного надзора РТ.

В доме с наружными инженерными сетями всего 5 этажей. Из 50 квартир с лоджиями 40 однокомнатные, 10 двухкомнатные.

Застройщиком является Государственный жилищный фонд при Раисе РТ. Технический заказчик — Главное инвестиционно-строительное управление РТ.

Новый объект жилищного строительства возведен в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», который реализуется в стране с 2019 года по инициативе Президента Владимира Путина, и предназначен для участников государственной программы «Социальная ипотека».