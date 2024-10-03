В Чистополе экс-руководителя музея-заповедника подозревают в присвоении 787 тысяч

В Чистополе по требованию прокуратуры возбуждено уголовное дело о присвоении свыше 780 тыс. рублей. Вопросы возникли к бывшему руководителю Чистопольского государственного историко-архитектурного и литературного музея-заповедника. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Аделя Гайнутдинова.

По версии обвинения, в 2021 году 47-летний руководитель музея-заповедника договорился с местным предпринимателем и заключил с ним фиктивные договоры о поставке питания участникам фестиваля авторской песни «Литературный Чистополь» и международной научно-практической конференции «Вторые Пастернаковские чтения». Свои обязанности предприниматель не выполнил. Причиненный ущерб составил более 780 тысяч рублей.