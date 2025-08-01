В Чистополе едва не случилась трагедия из-за халатности при капремонте многоэтажки

Во время ремонта крыши дома №30 на улице Мира в Чистополе подрядчик «Гефест» и субподрядчик «Полимер» нарушили технику безопасности. По плану работы должны были идти поэтапно – с отключением газа в каждом подъезде. Однако, не завершив работы над первым подъездом, субподрядчик начал демонтаж вентиляционных и дымовых шахт во втором и третьем, не уведомив газовую службу. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Жилинспекции РТ.

В результате нарушилась тяга, и угарный газ начал поступать в квартиры. Жильцы вовремя обратились в аварийную службу, и специалисты «Чистопольгаза» срочно отключили газ во всем доме.

Пострадавших нет, но половина квартир осталась без газа. Подключение остальных подъездов возможно только после проверки всех вентканалов и дымоходов.

По данному факту Жилинспекция Татарстана начала проверку.