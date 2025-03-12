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Происшествия 12 марта 2025 11:24

В Чистополе девушка лишилась 600 тыс. после звонка псевдосотрудника ФСБ

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В Чистополе 19-летней местной жительнице позвонил незнакомец, который представился сотрудником правоохранительных органов и с первых слов напугал молодую девушку, сообщив, что она подозревается в пособничестве террористам.

В МВД по РТ рассказали, что якобы с ее личного счета на счета террористических организаций переводились деньги. Для убедительности ей направили скриншот проведения операций. Звонивший лжесотрудник ФСБ предупредил, что в отношении нее будет возбуждено уголовное дело, банковские карты ее и всех родственников будут заблокированы, а в доме проведен обыск, если она откажется от сотрудничества. Чтобы избежать уголовного преследования, ей предложили незамедлительно перевести деньги на указанный счет, чтобы заблокировать ранее проведенный платеж.

Мошенники оплатили девушке такси из Нижнекамска в Чистополь. Приехав домой, она сделала несколько неудачных попыток перевести деньги с личного счета мамы. Однако обналичить деньги с банковского счета ей удалось только с телефона отца. Она перевела на указанные аферистами счета 600 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

#телефонный мошенник #деньги #аферисты
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