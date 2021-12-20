В Чистополе автолюбители устроили флешмоб, составив из машин фигуру снеговика

В преддверии Нового года автовладельцы из Чистополя устроили массовый флешмоб, выстроив из машин фигуру гигантского снеговика. Водителей поддержали представители ГИБДД и ГБУ «Безопасность дорожного движения», пишут «Чистопольские известия».

Местные автолюбители проводят подобный флешмоб уже четвертый год подряд. Ежегодно для детей и взрослых организуют различные конкурсы.

В этом году водители, украсившие свои автомобили, удостоились призов, а дети, пришедшие в нарядных костюмах, получили подарки от Деда Мороза.

Всего на счету водителей из Чистополя семь акций. Из машин они собирали фигуры снежинки, елки, а ко Дню Победы — звезду и другие фигуры.