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Общество
20 декабря 2021  02:30

В Чистополе автолюбители устроили флешмоб, составив из машин фигуру снеговика

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В Чистополе автолюбители устроили флешмоб, составив из машин фигуру снеговика

В преддверии Нового года автовладельцы из Чистополя устроили массовый флешмоб, выстроив из машин фигуру гигантского снеговика. Водителей поддержали представители ГИБДД и ГБУ «Безопасность дорожного движения», пишут «Чистопольские известия».

Местные автолюбители проводят подобный флешмоб уже четвертый год подряд. Ежегодно для детей и взрослых организуют различные конкурсы. 

В этом году водители, украсившие свои автомобили, удостоились призов, а дети, пришедшие в нарядных костюмах, получили подарки от Деда Мороза.

Всего на счету водителей из Чистополя семь акций. Из машин они собирали фигуры снежинки, елки, а ко Дню Победы — звезду и другие фигуры.

Фото: «Чистопольские известия».

#чистопольский район #флешмоб #предновогодний флешмоб
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