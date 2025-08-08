В воскресенье в Чистополе пройдет третий фестиваль «Рок-берега»

В воскресенье, 10 августа, в Чистополе состоится музыкальный фестиваль «Рок-берега». Мероприятие пройдет на центральной площади города и соберет около 10 рок-групп из разных уголков России. Об этом «Татар-информу» рассказали организаторы.

Фестиваль откроется в 15:00 и продлится до 23:00. Вход для зрителей свободный. На сцену выйдут такие известные коллективы, как «Анимация», «Волга-Волга», «Дом кукол», Nalien, «Ветер», «Обе-рек» из Москвы, «Скворцы Степанова» из Санкт-Петербурга. На фестивале также ждут «Хмельную Воргу», группу «ЖиваGo» и чистопольское «Июльское утро».

Особое внимание в этом году уделено атмосфере мероприятия: помимо концертной программы, на площади будут работать интерактивные зоны, детская игровая площадка, фуд-корт и точки продаж сувениров и мерча. Гостей ждут дегустация напитков, конкурсы и розыгрыши подарков от партнеров фестиваля.

Как и в прошлые годы, выступления пройдут под открытым небом, а прямая онлайн-трансляция позволит посмотреть концерты зрителям со всей страны. В 2024 году ее посмотрели более 50 тыс. человек.

В день фестиваля в Чистополе традиционно будут организованы бесплатные пешие и автобусные экскурсии по историческому центру города, разыграны сертификаты на посещение музеев города – в этот день они будут работать с 10:00 до 19:00.