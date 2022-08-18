В казанском вузе прокомментировали публикацию «Коммерсанта» о низких баллах поступивших

В этом году многие российские вузы зачислили абитуриентов с более низкими результатами ЕГЭ, чем в прошлом году. В основном это касается технических направлений, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные вузов. Судя по ним, среди университетов, принявших учащихся с невысокими баллами, оказался и КНИТУ-КАИ.

По информации некоторых университетов, в этом году выпускники хуже сдали профильную математику и физику. В казанском вузе снижение баллов по некоторым направлениям подтвердили и объяснили такие показатели тем, что в этом году было меньше выпускников, сдававших профильную математику и физику. «По статистике прошлых лет профильную математику выбирали примерно 70% выпускников школ, а в этом году на 20% меньше», – сообщили «Татар-информу» в приемной комиссии учебного заведения. Несмотря на это, по предварительным итогам, в этом году заявлений на технические специальности было подано даже больше, чем в прошлом.

В качестве возможной причины сложившейся ситуации эксперты также называют отмену «второй волны» зачисления, из-за чего многие отличники не стали рисковать и подали документы в менее требовательные региональные вузы. К слову, «Ъ» отнес к вузам, где проходной балл абитуриентов снизился по сравнению с прошлым годом, МГТУ им. Баумана, НИЯУ МИФИ, МГУ и другие.

Напомним, глава Миноборнауки Ильсур Хадиуллин сообщал, что по результатам этого года учащиеся некоторых районов экзамены по профильной математике, физике и биологии сдали хуже, чем в среднем по республике. К числу таких районов он отнес Апастовский, Спасский, Лаишевский и Ютазинский районы. При этом в Казани 84 выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов.