В число 500 лучших организаций дошкольного образования России вошли 24 детсада Татарстана

Двадцать четыре детских сада Татарстана вошли в число 500 лучших организаций дошкольного образования России, сообщает Минобрнауки РТ.

«Подведены итоги Всероссийского открытого смотра-конкурса „Детский сад года 2020–2021“. Он проводился с целью выявления и поощрения лучших организаций дошкольного образования России», — отметили в министерстве.

В Татарстане лучшими детсадами среди участников конкурса стали учреждения №192, 97, 300, 392, 306, 250, 152, 308, 397 Казани, №1 Тюлячинского района, №1 «Колокольчик» и №2 «Солнышко» Пестречинского района, №20, 22, 2 Чистопольского района, №15 Нурлата, №28 Бугульминского района, №4 Азнакаева, №24 Альметьевска, №32 Елабужского района, Поисеевский детский сад Актанышского района, №118 и 82 Набережных Челнов.