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Общество 21 июня 2023 15:29

В числе добровольцев из Бугульмы в зону спецоперации отправилась женщина-медик

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В числе добровольцев из Бугульмы в зону спецоперации отправилась женщина-медик
"Бугульминская газета"

Сегодня на площадке у районного военного комиссариата Бугульмы состоялись проводы в зону проведения специальной военной операции девяти добровольцев. Среди них была и местная жительница, решившая поступить на военную медицинскую службу.

Службу по контракту молодая женщина выбрала осознанно. По ее словам, быть полезной людям и служить Родине она хотела еще при поступлении в медицинское училище. После получения военного билета она встала на учет в комиссариате.

Дома военного медика будут ждать дочь и мама. Близкие пообещали поддержать ее семью, пока она будет заботиться о здоровье и жизни бойцов.

Присутствовавший на проводах глава Бугульминского района Линар Закиров пообещал добровольцам, что во время отсутствия военных их семьи будут окружены вниманием со стороны администрации и социальных служб.

В ближайшее время добровольцы пройдут обучение и боевое слаживание, а затем их отправят в зону проведения специальной военной операции.

#Бугульма #Бугульминский район #спецоперация на Украине #добровольцы
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