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На главную ТИ-Спорт 3 июля 2025 12:51

В Чили подтвердили, что команда сыграет со сборной России в ноябре в Москве

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В Чили подтвердили, что команда сыграет со сборной России в ноябре в Москве
Фото: rfs.ru

Президент Федерации футбола Чили Пабло Милад рассказал, что с Российским футбольным союзом было достигнуто соглашение о проведении товарищеской игры между национальными командами.

«Мы договорились с РФС о товарищеском матче сборных Чили и России в ноябре этого года. Игра пройдёт в Москве. В скором времени наши федерации официально объявят о дате и стадионе, на котором пройдёт этот матч», –передает слова Милада Sport24.

Напомним, в 2025 году команда Валерия Карпина победила Гранаду, Замбию (по 5:0) и Беларусь (4:1), а также сыграла вничью с Нигерией (1:1).

Сборная России играла с национальной командой Чили только один раз – в 2017-м году. В той товарищеской игре коллективы сыграли вничью – 1:1.

#сборная России #спорт #футбол #валерий карпин
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