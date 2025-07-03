В Чили подтвердили, что команда сыграет со сборной России в ноябре в Москве

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Президент Федерации футбола Чили Пабло Милад рассказал, что с Российским футбольным союзом было достигнуто соглашение о проведении товарищеской игры между национальными командами.

«Мы договорились с РФС о товарищеском матче сборных Чили и России в ноябре этого года. Игра пройдёт в Москве. В скором времени наши федерации официально объявят о дате и стадионе, на котором пройдёт этот матч», –передает слова Милада Sport24.

Напомним, в 2025 году команда Валерия Карпина победила Гранаду, Замбию (по 5:0) и Беларусь (4:1), а также сыграла вничью с Нигерией (1:1).

Сборная России играла с национальной командой Чили только один раз – в 2017-м году. В той товарищеской игре коллективы сыграли вничью – 1:1.