В ЦИК Татарстана подвели итоги 2025 года и обозначили приоритеты на 2026-й

Фото: https://t.me/cik_rt

Центральная избирательная комиссия Татарстана подвела итоги работы за 2025 год и обозначила приоритеты на 2026-й. Как сообщает пресс-служба ЦИК РТ, одним из ключевых направлений на предстоящий период станет профессиональная подготовка и проведение избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы РФ.

На 116-м заседании ЦИК РТ Председатель комиссии Андрей Кондратьев заявил, что наступающий год будет связан с масштабной федеральной кампанией.

«Думские выборы – это поле открытой конкуренции для всех политических сил. Эта кампания потребует от нас самого высокого уровня профессиональной подготовки, слаженной работы всех членов избиркомов республики. Уверен, что общими усилиями мы успешно решим стоящие перед нами задачи», – подчеркнул Кондратьев.

Подводя итоги уходящего года, глава ЦИК Татарстана отметил значимость прошедших в республике избирательных кампаний. В 2025 году в Татарстане состоялись выборы Раиса РТ, а также были избраны более 7,5 тыс. депутатов представительных органов местного самоуправления.

В рамках заседания также было подписано Соглашение о взаимодействии между ЦИК Татарстана и Общественной палатой республики на период подготовки и проведения выборов депутатов Госдумы.

Председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева отметила, что общественный контроль играет ключевую роль в обеспечении доверия граждан к выборам.

«Именно благодаря усилиям общественных наблюдателей удается обеспечить независимый контроль за голосованием, повысить уровень доверия граждан к результатам выборов. Подписанный документ окажет важное содействие в этой работе», – заявила она.

В ЦИК Татарстана подчеркнули, что главным результатом работы в 2025 году стало спокойное и бесконфликтное проведение выборов – без серьезных нарушений и критических замечаний.