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В ЦИК Татарстана обсудили реализацию избирательных прав граждан с инвалидностью
В Центральной избирательной комиссии Татарстана прошло первое после обновления состава заседание рабочей группы по обеспечению реализации избирательных прав граждан с инвалидностью. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК РТ.
Около 9% от общего числа татарстанских избирателей, более 265 тыс. человек, имеют инвалидность. Свыше 37 тыс. из них имеют ограничения по зрению и двигательному аппарату.
Среди заметных успехов в решении проблемы реализации избирательных прав инвалидов участники встречи упомянули перевод участков для голосования на первые этажи, а также оснащение зданий, где они располагаются, пандусами.
«Вопросы, связанные с потребностями избирателей-инвалидов, находятся в центре внимания органов государственной и муниципальной власти. Только в этом году 14 избирательных участков в РТ переведены на первые этажи зданий», — заметила омбудсмен Татарстана Сария Сабурская.
«Мы приложим все усилия, чтобы обеспечить гражданам с инвалидностью удобные, комфортные условия для голосования», — добавила уполномоченный по правам человека в РТ.
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