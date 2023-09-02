В ЦИК Татарстана обсудили реализацию избирательных прав граждан с инвалидностью

Фото: пресс-служба ЦИК РТ

В Центральной избирательной комиссии Татарстана прошло первое после обновления состава заседание рабочей группы по обеспечению реализации избирательных прав граждан с инвалидностью. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК РТ.

Около 9% от общего числа татарстанских избирателей, более 265 тыс. человек, имеют инвалидность. Свыше 37 тыс. из них имеют ограничения по зрению и двигательному аппарату.

Фото: пресс-служба ЦИК РТ

Среди заметных успехов в решении проблемы реализации избирательных прав инвалидов участники встречи упомянули перевод участков для голосования на первые этажи, а также оснащение зданий, где они располагаются, пандусами.

«Вопросы, связанные с потребностями избирателей-инвалидов, находятся в центре внимания органов государственной и муниципальной власти. Только в этом году 14 избирательных участков в РТ переведены на первые этажи зданий», — заметила омбудсмен Татарстана Сария Сабурская.

«Мы приложим все усилия, чтобы обеспечить гражданам с инвалидностью удобные, комфортные условия для голосования», — добавила уполномоченный по правам человека в РТ.