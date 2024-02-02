В ЦИК Татарстана обсудили предвыборную агитацию и механизм «Мобильный избиратель»

Фото: пресс-служба ЦИК Татарстана

В Центризбиркоме Татарстана прошел семинар с представителями региональных отделений политических партий. На мероприятии освещались вопросы проведения предвыборной агитации, жеребьевки по распределению бесплатного эфирного времени, реализации проекта «ИнформУИК» и механизма «Мобильный избиратель», сообщается в телеграм-канале ЦИК РТ.

Также присутствующим напомнили права и обязанности наблюдателей на предстоящем голосовании и анонсировали серию обучающих мероприятий для членов участковых избирательных комиссий. На последнем пункте подробнее остановился председатель ЦИК республики Андрей Кондратьев.

В рамках обучения запланировано разъяснение избирательного законодательства, нюансов подготовки к выборам, календарного плана подготовки предстоящего события. «Такая работа для нас имеет принципиальное значение, уверен, она поможет провести избирательную кампанию без сбоев, в строгом соответствии с законом!» — подчеркнул он.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. На данный момент уже допущены до выборов четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец). Центральная избирательная комиссия РФ должна принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении еще трех претендентов (остальные сняли свои кандидатуры) не позднее 10 февраля.