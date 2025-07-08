В ЦИК РТ рассказали о новшестве на выборах Раиса республики

Впервые в Татарстане избиратели, находящиеся в местах содержания под стражей до приговора суда в других регионах РФ, смогут проголосовать на выборах Раиса республики. Об этом сообщил сегодня заместитель председателя ЦИК РТ Андрей Нефедов.

«Соответствующее постановление ЦИК России будет рассмотрено в июле. Проект постановления направлен в регионы на согласование», – рассказал он на заседании Комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению.

Нефедов добавил, что на муниципальных выборах избиратели смогут проголосовать досрочно: с 3 по 9 сентября – в территориальных избирательных комиссиях, с 10 по 13 сентября – в участковых избирательных комиссиях.

В Татарстане 14 сентября пройдут выборы Раиса республики, дополнительные выборы депутата Государственного Совета РТ по Мелекесскому округу, а также выборы более 7,5 тыс. муниципальных депутатов.