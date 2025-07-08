news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Выборы-2025 8 июля 2025 19:04

В ЦИК РТ рассказали о новшестве на выборах Раиса республики

Читайте нас в
Телеграм

Впервые в Татарстане избиратели, находящиеся в местах содержания под стражей до приговора суда в других регионах РФ, смогут проголосовать на выборах Раиса республики. Об этом сообщил сегодня заместитель председателя ЦИК РТ Андрей Нефедов.

«Соответствующее постановление ЦИК России будет рассмотрено в июле. Проект постановления направлен в регионы на согласование», – рассказал он на заседании Комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению.

Нефедов добавил, что на муниципальных выборах избиратели смогут проголосовать досрочно: с 3 по 9 сентября – в территориальных избирательных комиссиях, с 10 по 13 сентября – в участковых избирательных комиссиях.

В Татарстане 14 сентября пройдут выборы Раиса республики, дополнительные выборы депутата Государственного Совета РТ по Мелекесскому округу, а также выборы более 7,5 тыс. муниципальных депутатов.

#выборы Раиса РТ #Выборы-2025
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Экс-глава Минтранса РФ Роман Старовойт найден мертвым

Экс-глава Минтранса РФ Роман Старовойт найден мертвым

7 июля 2025
«Инфаркт, эпилепсия и депрессия»: чем опасна жара для здоровья и как себя обезопасить

«Инфаркт, эпилепсия и депрессия»: чем опасна жара для здоровья и как себя обезопасить

7 июля 2025