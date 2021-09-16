В ЦИК РТ рассказали, как быстро узнать свой избирательный участок

Удобно и быстро узнать свой избирательный участок для голосования на предстоящих думских выборах можно с помощью электронных сервисов ЦИК России, а также у специального телеграм-бота «Мой избирательный участок». Об этом в прямом эфире программы #ТатарстанОнлайн рассказал председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев.

Он отметил, что в условиях пандемии традиционный бумажный формат уведомлений начал ускоренно переходить в онлайн. Теперь узнать участок для голосования, прикрепленный к конкретной территории, можно не выходя из дома.

«Раньше были бумажные объявления, также ходили по подъездам и лично сообщали о вашем номере избирательного участка. Сейчас мы не поддерживаем такой формат – этого нельзя делать [в условиях пандемии]. Узнать, где ваш участок, можно на любом тематическом ресурсе», — пояснил Кондратьев.

Он привел в пример порталы ЦИК Татарстана и России, специальный телеграм-бот «Мой избирательный участок» и другие. Во всех перечисленных случаях от избирателя требуется лишь ввести адрес своего проживания – в ответ «умная» электронная система выдаст номер и адрес участка голосования для конкретной территории.

