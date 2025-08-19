В ЦИК РТ объяснили, как найти свой избирательный участок

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Единый день голосования, 14 сентября, в Татарстане откроются 2752 избирательных участка. Центральная избирательная комиссия республики разъяснила, как с помощью цифровых сервисов найти ближайший участок по месту регистрации.

Руководитель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев отметил, что поиск своего избирательного участка – один из самых популярных вопросов на горячей линии комиссии (+7 (843) 292‑84‑33). На сегодняшний день поступило около 150 звонков, и более половины из них связаны именно с этим вопросом. Он пояснил, что всю необходимую информацию можно получить на сайте ЦИК РТ в разделе «Цифровые сервисы».

Чтобы узнать адрес ближайшего участка, необходимо выбрать на сайте вкладку «Актуальная информация», перейти в раздел «Цифровые сервисы» и выбрать опцию «Найти свой избирательный участок». После ввода домашнего адреса система мгновенно покажет местоположение ближайшей участковой комиссии.

Кроме того, адрес и номер участка по месту регистрации доступны через баннер «Выборы» на федеральном портале «Госуслуги».

В Татарстане единый день голосования состоится 14 сентября. В этот день пройдут выборы Раиса РТ, 7531 муниципального депутата и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18.

ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР) и Хафиза Миргалимова (КПРФ).