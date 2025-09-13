В ЦИК РТ напомнили о дне тишины перед Единым днем голосования

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан напомнила, что 13 сентября, за сутки до Единого дня голосования – 14 сентября, является «днем тишины», когда запрещена любая форма предвыборной агитации.

Что запрещено:

Любая форма предвыборной агитации, кроме печатных материалов, изготовленных ранее в соответствии с законом и размещенных на рекламных конструкциях или иных стабильно стоящих объектах. Такие материалы могут сохраняться на прежних местах в день голосования;

Размещение агитационных материалов в зданиях, где находятся избирательные комиссии, помещения для голосования, на расстоянии менее 50 метров от них;

Призывы голосовать за или против кандидатов;

Встречи с кандидатами, агитационные мероприятия, дебаты;

Публикация результатов опросов общественного мнения.

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18.