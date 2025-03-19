В ЦИК России отметили выдающиеся способности четырех татарстанцев

Сегодня, 19 марта, в Центральной избирательной комиссии России состоялось награждение победителей и призеров шестого сезона Всероссийской олимпиады по вопросам избирательного права и избирательного процесса. Пресс-служба ЦИК РТ сообщила о четырех победителях из Татарстана:

Валерия Гусева – ученица 10 класса лицея №78, город Набережные Челны;

Виктория Ермошкина – ученица 11 класса Полилингвального образовательного комплекса «Адымнар – Алабуга», Елабужский муниципальный район;

Марина Кузнецова – ученица 10 класса Тетюшской средней общеобразовательной школы № 1, Тетюшский муниципальный район;

Эвелина Петрова – ученица 11 класса лицея № 33, Нижнекамский муниципальный район.

Олимпиада «Софиум» состояла из двух этапов. 15521 ученик 10-ых и 11-ых классов из 88 регионов России выразил желание проверить свои знания в области избирательного права и избирательного процесса, и в финал вышли 90 участников из 44 субъектов.

Победители и призеры 10-ых классов получили возможность поучаствовать в одной из смен международного детского центра «Артек».

Победители и призеры 11-ых классов получат дополнительные баллы при поступлении в МГЮА имени Кутафина. Кроме того, все победители олимпиады будут внесены в государственный информационный ресурс, посвященный лицам с выдающимися способностями.