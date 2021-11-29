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Политика
29 ноября 2021  05:11

В ЦИК РФ заявили, что выборы в Киргизии прошли без нарушений

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Международные наблюдатели не зафиксировали нарушений на парламентских выборах в Киргизии. Передает РИА Новости со ссылкой на члена ЦИК России Константина Мазуревского, участвующего в международном наблюдении.

Мазуревский подтвердил соблюдение санитарно-гигиенических норм, наличие необходимого технологического оборудования, присутствие наблюдателей от разных политических партий и кандидатов, хорошую организацию.

Представитель ЦИК также добавил, что возле участков присутствовали сотрудники органов правопорядка.

 

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