В ЦИК РФ заявили, что выборы в Киргизии прошли без нарушений

Международные наблюдатели не зафиксировали нарушений на парламентских выборах в Киргизии. Передает РИА Новости со ссылкой на члена ЦИК России Константина Мазуревского, участвующего в международном наблюдении.

Мазуревский подтвердил соблюдение санитарно-гигиенических норм, наличие необходимого технологического оборудования, присутствие наблюдателей от разных политических партий и кандидатов, хорошую организацию.

Представитель ЦИК также добавил, что возле участков присутствовали сотрудники органов правопорядка.