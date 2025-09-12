В ЦИК РФ назвали число наблюдателей на Едином дне голосования-2025

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Более 165 тыс. наблюдателей будут следить за ходом выборов в рамках Единого дня голосования 2025 года, заявила глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Об этом сообщает РИА Новости.

«Всего сейчас субъектами, имеющими право назначать наблюдателей в избирательные комиссии в дни голосования на выборах, заявлено 165 тысяч наблюдателей: в участковые избирательные комиссии – 164 997, в территориальные избирательные комиссии – 514 и в окружные комиссии – 8», – сказала Памфилова в ходе брифинга о старте голосования.

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18.

ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР) и Хафиза Миргалимова (КПРФ).