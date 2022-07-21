Цифровой путеводитель по Татарстану за месяц пополнился почти на 300 локаций

В Татарстане в тестовом режиме месяц работает сервис Day by Day, который позволяет планировать путешествие по республике. С помощью ресурса туристы могут знакомиться с местной инфраструктурой. Пока сервис предоставляет только функцию просмотра, но в будущем хотят добавить ещё и бронирование отелей. Об этом рассказала куратор спецпроектов Дирекции по природным территориям и экотуризма Фонда «Институт развития городов РТ» Лида Зимина.

«Сейчас сервис запущен в тестовом режиме, пока работаем над улучшением. Это возможность посмотреть на электронные карточки различных примечательных мест в республике. Человек может выбрать, куда поедет, к примеру, в ближайшие выходные. Можно смотреть сразу турами, к ним прилагаются инструкции. В будущем мы планируем добавить и функцию бронирования, пока „причесываем“ проект, чтобы он был удобным для всех пользователей», — отметила собеседница агентства.

На сегодняшний день в сервисе уже представлено порядка 300 локаций. При этом он будет полезен не только путешественникам, но и предпринимателям, так как они смогут загружать на сайт сведения о своих объектах.

Проект был представлен предпринимателям, которые занимаются в сфере внутреннего туризма, и вызвал интерес как еще один способ привлечения дополнительного трафика на их объекты.

«На сервисе уже загружены данные от многих предпринимателей. Там представлены конные прогулки, глэмпинги, бани и многое другое. Не только блогеры и дирекция публикует там контент, но и бизнесмены», — добавила Зимина.

Одним из тех, кто намерен зарегистрироваться на платформе, стал основатель одного из татарстанских глэмпингов Гомер Давлятшин. По его словам, такой шаг поможет привлечь новую аудиторию.

«Обязательно скоро зарегистрируемся на площадке Day by Day», — сказал предприниматель.

Услугами сайта бесплатно могут воспользоваться как бизнесмены, так и путешественники. Предприниматели могут добавить перечень предлагаемых услуг на безвозмездной основе. Платформа Day by Day доступна по ссылке.