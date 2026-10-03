В цифровой профиль россиян добавили сведения об автомобилях и образовании

Новые сведения об автомобилях, образовании, банкротстве и зарегистрированных результатах интеллектуальной деятельности стали доступны в цифровом профиле россиян с 3 октября. Это следует из постановления правительства России, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Согласно документу, в цифровом профиле теперь можно получить данные об интеллектуальной собственности, сведения об образовании, в том числе документы о зачислении в вузы, и информацию о студенческом билете.

Кроме того, перечень пополнили выписка из государственного реестра транспортных средств и сведения о банкротстве.

Эксперимент по повышению качества и связанности данных в государственных информационных системах проходит с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2030 года. Одно из его направлений — развитие цифрового профиля, который объединяет сведения о гражданах и юридических лицах из ведомственных информационных систем.

Цифровой профиль предназначен, в частности, для идентификации граждан и организаций, а также предоставления государственных услуг.