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Общество 3 февраля 2025 21:41

В Чехии бобры за два дня возвели плотину, которую власти согласовывали семь лет

В парке чешского города Брды бобры возвели плотину, которую собирались устанавливать местные власти. Процесс согласования строительства длился в течение семи лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СМИ Чехии.

«Бобры способны построить плотину за одну ночь, максимум за две. В то время как людям нужно получить разрешение на строительство, одобрить проект и найти на него деньги», — отметил зоолог Иржи Влчек.

Уточняется, что местная администрация благодаря усилиям животных сэкономили 30 миллионов чешских крон (около 121 млн руб. -– прим. Т.-и.).

#Чехия
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