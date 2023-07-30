В Чехии арестовали отель и счета компаний российского миллиардера Евтушенкова

В Чехии заблокированы счета компаний и наложен арест на пятизвездочный отель миллиардера Владимира Евтушенкова. Стоимость арестованных активов оценена в 100 млн крон, или около 4,6 млн долларов. Об этом сообщает чешское СТ24.

Как отмечают местные СМИ, Евтушенков с конца июня включен в санкционный список Чехии. Общая стоимость имущества бизнесмена, находящегося в стране, превышает 500 млн крон, или почти 23 млн долларов.

Арестованный пятизвездочный отель Savoy Westend расположен в Карловых Варах. Сейчас он работает в ограниченном формате, принимая только тех посетителей, которые оплатили проживание до конца июля.