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В Чехии арестовали отель и счета компаний российского миллиардера Евтушенкова
В Чехии заблокированы счета компаний и наложен арест на пятизвездочный отель миллиардера Владимира Евтушенкова. Стоимость арестованных активов оценена в 100 млн крон, или около 4,6 млн долларов. Об этом сообщает чешское СТ24.
Как отмечают местные СМИ, Евтушенков с конца июня включен в санкционный список Чехии. Общая стоимость имущества бизнесмена, находящегося в стране, превышает 500 млн крон, или почти 23 млн долларов.
Арестованный пятизвездочный отель Savoy Westend расположен в Карловых Варах. Сейчас он работает в ограниченном формате, принимая только тех посетителей, которые оплатили проживание до конца июля.
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