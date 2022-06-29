В четырех школах Менделеевского района отремонтируют пищеблоки за 11,6 млн рублей

В четырех школах Менделеевского района Татарстана отремонтируют пищеблоки по республиканской программе «Капитальный ремонт пищеблоков образовательных организаций». Обновленные столовые появятся в четырех школах: городской гимназии №1, Бизякинской, Ижевской и Монашевской. Бюджет — 11,6 млн рублей.

«По плану ремонт в пищеблоках завершится 15 августа. Завтракать и обедать в новых столовых ученики данных школ смогут уже с 1 сентября», — уточнили «Татар-информу» в администрации.

Ремонтные работы проводятся под контролем руководителя района Радмира Беляева. Он побывал в Бизякинской СОШ, работы здесь ведутся по графику. Руководитель также поручил проработать вопрос с обновлением холла и посуды в столовой.

Абсолютно новый формат столовой — «школьный ресторан» — появится в учебном учреждении №3. Сейчас в школе, которая станет базой лицея химической направленности, идет капитальный ремонт. При успешной реализации проекта этот опыт будет растиражирован и на другие школы Менделеевска. Так, в следующем году после обновления пищеблока в гимназии №1 планируют открыть школьный ресторан.

«Надо уточнить значение понятия „школьный ресторан“. Это не ресторан в привычном понимании, а формат организации питания, который позволяет детям самим выбирать блюда, и создает комфортную атмосферу в столовой. Еще раз напомню, мы приступаем к первому опыту: в школе №3, далее в гимназии №1. Если формат нам подойдет, он будет растиражирован в других школах нашего района», — отметил руководитель.

Перед созданием школьного ресторана команда из Менделеевского района изучила опыт лицея №146 в Казани. «Важно учесть все нюансы в ремонте и оснащении», — убежден Беляев.