В четырех регионах Украины объвлена воздушная тревога

Сегодня в 14.20 по московскому времени в четырех регионах Украины была объявлена воздушная тревога, сообщает РИА Новости.

Тревогу объявили в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Ранее тревогу объявляли по всей территории Украины, она длилась более трех часов, а затем была отменена. По данным агентства, Украинские СМИ сообщали о нескольких взрывах в Киева, Одессе, а также в Виннице.