В четырех районах Татарстана завершается строительство фельдшерско-акушерских пунктов

В Татарстане продолжается реализация народной программы «Единой России» в области здравоохранения. Свой фельдшерско-акушерский пункт появится в селе Агерзе Азнакаевского района РТ. Строительство уже близится к завершению и вскоре жители села смогут сдавать анализы, получать квалифицированную медицинскую помощь, проходить вакцинацию и первый этап диспансеризации.

«Работы ведутся в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Национального проекта «Здравоохранение». Здесь будут все условия для приема пациентов и работы персонала, уже скоро сельские жители смогут получать качественную медицинскую помощь в комфортных условиях», - рассказала исполнительный секретарь Азнакаевского местного отделения партии Рита Байтукалова.

Партийный десант под руководством секретаря Черемшанского местного отделения партии, главы района Рамиля Айбатова посетил строящийся фельдшерско-акушерский пункт в селе Верхняя Кармалка. Строительство началось еще в апреле и близится к завершению. Сейчас идут работы по благоустройству прилегающей территории. Рабочие оборудовали пандус, делают тротуары, асфальтируют подъездные пути, готовят к установке ограждение. В фельдшерский пункт завезли новую мебель и оборудование. Совсем скоро сельские жители смогут получать качественную медицинскую помощь в комфортных условиях.

Новый ФАП торжественно открыли и в деревне Средние Сабы Сабинского района РТ. Участие в церемонии открытия принял секретарь местного отделения партии, глава района Раис Минниханов.

«Без преувеличения можно сказать, что для жителей Средних Сабов открытие ФАПа – событие, играющее огромную роль в жизни села. Руководство Сабинского района всегда настроено на улучшение жизни на селе. Организация оказания медицинской помощи в новых условиях позволит улучшить ее качество и доступность», - отметил Раис Минниханов.

В Бавлинском районе РТ руководитель фракции «Единая Россия» в совете района Ринат Хамидуллин с исполнительным секретарем местного отделения партии Гульназ Галлямиевой посетили фельдшерско-акушерский пункт в селе Удмуртские Ташлы. Сейчас на объект доставлено и установлено все необходимое оборудование.

«Работы здесь подошли к концу, но остались небольшие штрихи, которые необходимо доработать. Строительство всех объектов на территории Бавлинского района вплоть до их сдачи в эксплуатацию находится под постоянным контролем у единороссов», - прокомментировал Ринат Хамидуллин.

А в селе Болгар Нижнекамского района РТ у нового медпункта жители и единороссы благоустраивают территорию. Новый фельдшерско-акушерский пункт будет обслуживать 230 жителей села Болгар, а также двух деревень – Кзыл Яр и Верхний Ключ. Открытие состоится, по планам, уже в декабре текущего года.

В том же районе Шереметьевская поликлиника начала принимать пациентов после капремонта. Партийный десант в лице депутатов Шереметьевского сельского поселения Владислава Никишина и Ильгиза Гафиятова в очередной раз посетили больницу, ремонт в которой проводится в рамках народной программы «Единой России». Строители закончили первый этаж здания, здесь принимают врачи общей практики, педиатры, гинекологи и стоматологи, расположен дневной стационар.

«Мы очень рады тому, что в настоящее время пять тысяч пациентов будут получать услуги в обновленном медучреждении. Наше поселение динамично развивается, и о людях нужно заботиться в первую очередь», - поделился мнением Владислав Никишин.

Напомним, что здоровье граждан, оказание медпомощи сельским жителям, детям и взрослым пациентам является для «Единой России» приоритетным направлением и входит в одно из направлений народной программы партии.