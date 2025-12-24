В четырех районах Татарстана проверили ход строительства и капремонта социальных объектов

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

В четырех районах Татарстана, Альметьевском, Кукморском, Нурлатском и Сабинском, проинспектировали ход строительства и капитального ремонта объектов социальной сферы в рамках народной программы «Единой России». Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

В Альметьевском районе завершен капитальный ремонт двух детских садов – №50 в самом Альметьевске и ДОУ «Ляйсан» в селе Кичучатово. В детсаду №50 отремонтировали кровлю, инженерные сети, слаботочные системы, санитарные и гигиенические помещения, обновили центральный вход и дверные проемы, заменили линолеум и отделали помещения.

В детсаду Кичучатова выполнили аналогичные работы, а также отремонтировали отмостки и фасад здания. В сумме капремонт обоих дошкольных учреждений обошелся более чем в 68 млн рублей.

«Партия «Единая Россия» уделяет особое внимание строительству социальных объектов. Ход строительства детских учреждений единороссы контролируют вместе с жителями. Проведенные работы полностью соответствуют целям и задачам национального проекта «Семья», направленного на создание благоприятной среды для роста и развития детей, а также поддержку семей с детьми», – прокомментировала обновление двух детсадов исполнительный секретарь Альметьевского местного отделения партии Лилия Миннеханова.

Кроме того, в микрорайоне Урсала Альметьевска открылся офис врача общей практики и педиатра, который сможет обслуживать более 2,9 тыс. жителей (в том числе свыше 1,3 тыс. детей). В микрорайоне много молодых семей, поэтому строительство медицинского объекта было насущной необходимостью.

Здание разделено на два самостоятельных блока: детское и взрослое отделения. В детском отделении находятся приемно-смотровой бокс, кабинет врача-педиатра, прививочный кабинет, кабинет БЦЖ, процедурная, игровая зона, вестибюль с зоной ожидания, колясочная, гардеробная, а также служебные и санитарные помещения, включая уборные для маломобильных групп населения и помещения для медицинских отходов.

Взрослое отделение включает приемно-смотровой бокс, кабинеты терапевта и врача общей практики, смотровой кабинет, процедурную, регистратуру, вестибюль с зоной ожидания, гардеробную, санитарные узлы, помещения для временного хранения медицинских отходов, а также технические и служебные помещения.

Особое внимание строители уделили созданию доступной среды. Предусмотрены два основных входа для посетителей с навесами и пандусами, адаптированными для маломобильных групп населения, а также отдельные входы в приемно-смотровые боксы для детей и взрослых. На входе в детское отделение имеется колясочная, дополнительно предусмотрена колясочная зона с навесом на крыльце. Благоустроена прилегающая территория. Строительство здания и его оснащение стали возможными благодаря федеральной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

В Кукморском районе продолжается ремонт оздоровительно-досугового лагеря «Сосенка» – по народной программе и в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Представители «ЕР» под руководством секретаря Кукморского местного отделения партии и главы муниципалитета Сергея Димитриева посетили обновляемый лагерь.

В старых корпусах лагеря «Сосенка» проводится капитальный ремонт помещений, возводятся новые корпуса. Недавно здесь возвели одноэтажное здание клуба общей площадью 320 кв. метров. Здесь имеются сцена, зрительно-танцевальный зал, артистическая-костюмерная, читальный зал, кабинет для персонала, санузлы, просторное фойе. Строительство клуба стало возможным благодаря программе капремонта, реконструкции и строительства учреждений отдыха и оздоровления детей и молодежи.

Кроме того, в лагере реализуется инновационный проект по созданию VR-парка. Новое пространство должно объединить передовые технологии и возможности для активного времяпрепровождения и развития творческого потенциала юных кукморцев.

В Нурлате торжественно открыли новый спортзал школы №8. На церемонию открытия приехали министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков, секретарь Нурлатского местного отделения партии Дамир Ишкинеев, заместитель директора Главного инвестиционно-строительного управления РТ Виктор Никитенко.

«Работы начали в марте 2024 года. Строительство шло в два этапа в соответствии с проектом. В целом общая площадь здания вместе с переходами, пандусами составляет 1269 кв. метров, кроме этого оборудовали и тренажерный зал», – пояснил главный инженер подрядной организации Альберт Мингазев.

После торжественного открытия собравшиеся поспешили в новый спортзал, где юные спортсмены уже приступили к первым тренировкам. Тут же состоялась торжественная часть мероприятия и награждение.

Помимо прочего, спортобъект соединит теплыми переходами корпуса средней и начальной школы. «Теперь у наших любителей спорта есть место, где они будут совершенствовать свои навыки, тренироваться, добиваться новых успехов. Спасибо за это Раису нашей республики Рустаму Минниханову», – сказал Дамир Ишкинеев.

Открытие спортзала совпало с 105-летним юбилеем школы, находящейся в микрорайоне железнодорожников. Это отличный подарок к важной дате, заявил директор учебного заведения Айрат Сахапов.

В свою очередь в селе Суля Сабинского района в рамках народной программы реконструируют клуб. Ход работ оценил депутат-единоросс и глава Корсабашского сельского поселения Айзат Гимадиев.

Работы здесь начались 10 сентября. На объекте создана автономная система жизнеобеспечения: впервые в здании клуба подвели системы водоснабжения и канализации. Обустроен теплый санузел внутри здания.

Строители также провели термомодернизацию – фасад утеплен эффективными материалами, что гарантирует значительное снижение теплопотерь и создание комфортного микроклимата в помещениях круглый год. Способствует энергосбережению и установка современных оконных блоков.

