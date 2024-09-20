Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В четырех районах Татарстана начнут работать новые мусоровозы
Для обслуживания Альметьевского, Аксубаевского, Новошешминского и Черемшанского районов Татарстана региональный оператор по вывозу твердых коммунальных отходов «Гринта» приобрел 12 мусоровозов и два ломовоза. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Шесть машин будут обслуживать площадки для ТКО в городе Альметьевске, а другие будут распределены по трем районам. Каждый мусоровоз вмещает от 10 до 22 куб. метров отходов, оснащен обновленными установками для сбора и прессования твердых коммунальных отходов.
«Новая спецтехника поможет улучшить качество оказания услуг, так как она издает меньше шума во время работы, имеет полностью герметичные кузова, исключающие возможность попадания фильтрата на дороги, а также реже нуждается в ремонте», — пояснили в пресс-службе компании.
Мусоровозы уже прошли регистрацию и техническое обследование, в ближайшие недели они выдут на маршрут и приступят к сбору и вывозу отходов. Вместе с тем компания продолжает поиск водителей категории С и операторов-грузчиков.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»