В четырех районах Татарстана единороссы проинспектировали социальные объекты

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

Единороссы Татарстана посетили социально значимые объекты в Пестречинском, Лениногорском, Апастовском и Черемшанском районах республики. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия».

Так, в селе Кобяково Пестречинского района открылся новый фельдшерско-акушерский пункт, построенный по программе модернизации первичного звена национального проекта «Здравоохранение». С 2025 года его заменил новый нацпроект – «Продолжительная и активная жизнь».

Модульное здание, построенное по типовому проекту, оснащено новым технологическим оборудованием и мебелью. Входная группа оборудована для безбарьерного перемещения лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В церемонии открытия приняли участие заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Филатов, руководитель исполкома Пестречинского района РТ Ильназ Давлетханов, главный врач Пестречинской центральной районной больницы и депутат-единоросс Марат Валеев, глава Кобяковского сельского поселения и секретарь Кобяковского первичного отделения партии Радис Сайфутдинов.

Для Кобяковского сельского поселения открытие ФАПа – значимое событие. Именно от работы фельдшерско-акушерского пункта зависит, смогут ли медицинские работники своевременно оказывать качественную медицинскую помощь. Местные медики, Гульчачак Хамеева и Гульнур Сигбатуллина, получили новое комфортное рабочее место.

Оценили новый объект и активисты Кобяковского первичного отделения «Единой России». Рамзия Идиятуллина стала первым пациентом ФАПа – практически сразу же после открытия она обратилась к фельдшеру за помощью.

«Мы счастливы, что у нас появился такой современный медпункт. Мне 64 года, в последнее время приходится часто беспокоиться и обращаться за помощью. Желаю работникам медучреждения здоровья, успехов и всегда оставаться такими отзывчивыми», – пожелала пациентка.

В селе Ивановка Лениногорского района РТ продолжает функционировать ФАП, который был отремонтирован недавно в рамках народной программы партии. Он находится в здании сельского Дома культуры и обслуживает 902 человека, среди которых 102 ребенка. К ФАПу прикреплены жители деревень Ак-куль, Михайловка, Медведка, Марьяновка и Ивановка.

Заведующая ФАП Людмила Плаксина и фельдшер Елена Борисова, помимо прочего, помогают врачам, которые выезжают в сельские поселения для проведения диспансеризации. Так, недавно пройти диспансеризацию представилась возможность и жителям села Ивановка.

«За день специалисты приняли 30 человек, провели обследования, дали рекомендации и ответили на вопросы о здоровье. Регулярная диспансеризация помогает вовремя выявить и предотвратить возможные заболевания. А в обновленном ФАПе это делать это гораздо удобнее, комфортнее – и врачам, и пациентам», – заметил исполнительный секретарь Лениногорского местного отделения «Единой России» Игорь Храмов.

В Апастовском районе РТ открылось новое трехэтажное общежитие для студентов, рассчитанное на 80 мест. Строительство обошлось в 160 млн рублей, оно было организовано в рамках народной программы «Единой России».

На церемонии открытия присутствовали глава района и секретарь Апастовского местного отделения партии Айрат Зиганшин, заместитель Председателя Государственного Совета РТ Марат Ахметов, министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин, депутаты Госсовета РТ Айдар Тагиров и Фаниль Багаутдинов, а также заместитель руководителя банка «Ак Барс» Ильфан Губайдуллин.

В этом году исполняется 50 лет с момента открытия профессионального колледжа в Апастовском районе. «Пусть каждый день вашего пребывания в прекрасном общежитии будет похож на праздник. Нашей республике очень нужны молодые профессионалы. Оставайтесь здесь и учитесь, любите и радуйте свою Родину», – обратился к студентам Марат Ахметов.

Аграрный колледж Апастовского района – одно из популярных учебных заведений в Заволжской зоне Татарстана, где готовят специалистов сельского хозяйства. Здесь обучаются 326 студентов. В новом учебном году открыта коррекционная группа для детей с ограниченными возможностями по профессии «Повар» и предусмотрена возможность заочной формы обучения по специальности «Правоохранительные органы».

Девочки живут на втором этаже общежития, а у мальчиков комнаты расположены на третьем. На первом этаже находится актовый зал и комнаты для детей с ограниченными возможностями. В каждом номере имеются удобства и телевизор.

«Сегодня мы отметили знаковое событие для нашего Апастовского аграрного колледжа – торжественное открытие нового общежития на 80 мест! Это не просто здание. Это новый дом для наших студентов, где они смогут не только учиться, но и развиваться, заводить дружбу и создавать незабываемые воспоминания. Общежитие оснащено всем необходимым для комфортного проживания: уютные комнаты, современные удобства и, конечно же, места для общения и совместного времяпрепровождения Мы гордимся тем, что наше учебное заведение продолжает развиваться и улучшаться. Этот проект стал возможен благодаря совместным усилиям руководства республики!» – подчеркнул Айрат Зиганшин.

В Черемшане же партийный десант под руководством главы Черемшанского района и секретаря местного отделения «Единой России» Рамиля Айбатова, а также руководителя фракции Надежды Гумеровой посетил открывшееся после капитального ремонта здание районного офиса общества «Татэнергосбыт».

Здание было построено в 2006 году и требовало обновления. Территория около объекта благоустроена. Офис теперь виден издалека и в темное время суток, потому что на нем установлена архитектурная подсветка. Клиентская база районного офиса «Татэнергосбыта» включает 8404 физических и 292 юридических лица.